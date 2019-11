Gezocht: baasjes voor acht katten van overleden kattenvrouwtje

Ginger, Bolleke, Willem, Fred, Sara, Jack, Wendy en Joe zoeken nog een baasje. Het zijn acht katten uit een 44-koppige 'familie'. Na het overlijden van hun bazin in oktober, wachten ze op een nieuw baasje in de kattenopvang van Nieuw-Lekkerland.

"De mensen in de omgeving van de overleden vrouw wisten dat ze van katten hield. Als ze dan een zieke kat vonden, brachten ze die naar haar", vertelt vrijwilliger Annemieke Goudriaan van opvang de Kattenmand. "Zo werden het er al snel heel veel."

23 katten

De enorme kattenfamilie werd in oktober verspreid over asiels in Gorinchem, Leerdam en Molenlanden. De Kattenmand in Nieuw-Lekkerland ving 23 van de katten op. Daar zijn er nu nog acht van over. Annemieke: "Ze hebben wat extra aandacht nodig, maar daarna heb je er een heel leuke huisdier aan."

De opvang van de katten was een opgave voor het kleine asiel, waar normaal zo'n twaalf katten zitten. De vrijwilligers hebben een opslagkamer verbouwd tot extra kattenverblijf. "Zoveel katten hebben we nog nooit binnen gehad. Maar we wilden het meteen goed regelen!"