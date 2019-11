Moeder Hümeyra: "Ik stuur haar nog elke dag een WhatsApp"

Tientallen familieleden van het vermoorde, Rotterdamse meisje waren donderdag in de rechtszaal aanwezig. Sommige familieleden waren speciaal uit Turkije overgekomen. Dankzij een tolk konden zij het gehele proces tegen Bekir E. volgen.

De zus van Hümeyra, Tugba, las enkele verklaringen voor. Onder meer namens hun moeder. Een ontroerend verhaal, van een vrouw die eigenlijk nog niet wil accepteren dat haar dochter niet meer leeft. "Weet u, ik schrijf Hümeyra elke dag via WhatsApp. Elke dag ben ik benieuwd hoe het met haar gaat en hoop ik dat de berichten misschien op een dag worden bezorgd. En hoop ik dat ik antwoord krijg."

Ook zus Tugba vertelde dat zij nog steeds om half vijf 's middags denkt dat Hümeyra thuiskomt. "Ik droom dat ze op haar bed ligt te praten met haar vriendinnen of dat ze bezig is met haar kat Yigit. Ze heeft hem een paar maanden voordat ze werd doodgeschoten gekocht. Gelukkig, want dankzij Yigit voel ik Hümeyra nog steeds thuis."

Beschermen

Haar vader stond op de fatale 18 december 2018 bij school op haar te wachten. Door het stalken en bedreigen van Bekir E. durfde zijn dochter niet meer alleen over straat. "De ingang was die dag gesloten door werkzaamheden. De leerlingen gingen via de achterdeur naar buiten. Als ik dat had geweten, leefde mijn dochter misschien nog. Ik heb Hümeyra niet kunnen beschermen..."

Opvallend was, dat geen van hen de naam van Bekir noemde in hun verhaal. Ze hadden het kortweg over "B". Allen gingen in op de komende veroordeling van de verdachte.

De moeder: "Ik hoop dat B. wordt veroordeeld tot de zwaarste straf en dat hij nooit meer vrijkomt uit dat gat. Zodat andere Hümeyra's niet hoeven te sterven, dat andere moeders niet hoeven te huilen. Ik hoop dat B. net zoveel gestraft wordt als de tranen die ik heb gelaten."

Bekir E. zat tijdens de verhalen regelmatig te snotteren. "Ik neem alle verantwoordelijkheid op mij. Dit had nooit mogen gebeuren". Om er direct aan toe te voegen: "Maar het kwam door de drugs. Ik was die dag niet mijzelf."

De rechtszaak gaat vrijdag verder. Dan zal justitie de eis tegen Bekir E. bekendmaken. Deskundigen hebben geadviseerd in ieder geval tbs op te leggen, omdat de Rotterdammer meerdere stoornissen heeft. De man is eerder veroordeeld voor huiselijk geweld, stalking en bedreiging van ex-vriendinnen. Mede daarom wordt de kans groot geacht dat hij in herhaling valt, als hij niet wordt behandeld.