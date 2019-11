Krajicek blij met Tsitsipás: 'We willen een goed en breed deelnemersveld'

Donderdagmiddag werd bekend dat Stéfanos Tsitsipas de zevende grote naam is die zal spelen op het ABN AMRO World Tennis Tournament. Toernooidirecteur Richard Krajicek is in zijn nopjes met het binnenhalen van de 21-jarige Griekse tennisser. "We willen een goed en breed deelnemersveld."

"In alle opzichten is hij een goede speler", volgens Krajicek. "Hij is nummer zes van de wereld. Maar hij is ook een karakter, hij spreekt heel veel mensen aan. Daarnaast heeft hij een heel populaire vlog en is het een heel aanvallende speler. Qua persoonlijkheid en manier van spelen is hij een genot om naar te kijken."

Dat grote spelers, zoals Tsitsipás, Gaël Monfils en Stan Warwinka, naar het toernooi in Ahoy komen, heeft volgens de toernooidirecteur meer te maken met de ambiance dan met het overtuigen van spelers om naar Rotterdam te komen. "Het toernooi zelf overtuigt spelers om te komen. Het publiek is daarin belangrijk. Maar we hebben ook een mooi centercourt en hele goede faciliteiten. Als het in het schema van een speler past. Daarom duurde het bij Tsitsipás wat langer. Maar het belangrijkste is dat we al zo lang zo'n goed toernooi zijn met zo'n goed publiek. Dat vinden spelers mooi."

Goed en breed

De komst van één van de grote drie tennissers, Rafael Nadal, Roger Federer en Novak Djokovic, is voor het World Tennis Tournament haast onhaalbaar volgens Krajicek. "Het is lastig om ze binnen te halen. Af en toe moet je een beetje geluk hebben, maar dan moet je als toernooi wel klaarstaan, zoals we anderhalf jaar geleden hadden met Roger Federer. Maar onze filosofie is het verkrijgen van een goed en breed deelnemersveld. Daar wordt goed op gereageerd door het publiek."

Krajicek wil nog geen uitspraken doen over wie hij nog meer naar Ahoy wil halen. "Ik ga niet verklappen met wie we aan het praten zijn. Het zijn hele interessante spelers, dus de komende weken gaan wij hele mooie namen bekend maken."

Beluister het volledige interview met toernooidirecteur Richard Krajicek bovenaan het artikel.