Extra politiebewaking bij Bijenkorf Rotterdam na tip over dreigende plundering

De politie is donderdagavond met extra agenten aanwezig geweest bij de Bijenkorf in Rotterdam. Er waren aanwijzingen dat een groep jongeren het warenhuis wilde plunderen.

Uit voorzorg werd een aantal maatregelen genomen. Zo ging de ingang naar de Bijenkorf in de Koopgoot vervroegd dicht.

Over andere maatregelen wilde een woordvoerder van de politie verder niets zeggen.

De groep zou van plan zijn geweest via de ingang vanuit de Koopgoot naar binnen te stormen, dure herenkleding bij de ingang te pakken en meteen weer naar buiten te rennen.

Volgens een getuige liepen er vanaf eind van de middag al politieagenten te paard door het centrum en reden er politiemotoren door de Koopgoot.

Europese trend

Jongeren hebben vorige week in Amsterdam Zuidoost massaal een winkel van JD Sports geplunderd. Een dag later was een winkel van Lacoste op het Rokin aan de beurt. Het lijkt te gaan om een Europese trend. In Londen, Luik en Brussel waren ook als JD Sports-winkels bestormd en geplunderd. Jongeren bestormen massaal de winkels en grissen zo snel mogelijk spullen bij elkaar. Daarna nemen ze de benen.