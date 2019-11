Noppert en Breedijk pas na winterstop terug bij FC Dordrecht

Voor FC Dordrecht is de afwezigheid van Breedijk en Noppert een aderlating in aanloop naar het thuisduel van vrijdagavond met Roda JC. FC Dordrecht kreeg met 37 doelpunten de meeste goals tegen van alle eerste divisieclubs. "Daar spreken we spelers individueel op aan", volgens Braga. "Het concentratieniveau moet hoger, soms vallen tegengoals te snel achter elkaar."

Braga kan tegen Roda JC ook niet beschikken over Jordy Wehrmann. De middenvelder is geselecteerd voor Nederland onder 20. De oefenmeester is niet voornemens verder veel wijzigingen door te voeren in de opstelling van FC Dordrecht. "Ik ga niet veel aanpassingen doen, maar moet er nog een nachtje over slapen. De speelwijze passen we niet aan, maar de invulling van posities wel. Dwayne Green vult de positie op het middenveld bijvoorbeeld anders in dan Jordy Wehrmann."

Stadion

Het nieuws dat de gemeente Dordrecht een streep haalt door de plannen voor een nieuw stadion is ook bij de spelersgroep aangekomen. Volgens Braga heeft het echter weinig invloed op de groep. "Het besef is er dat dit heel jammer is. We moeten als club meegaan met de tijd, we moeten vernieuwen. Dat zal nu op een andere manier moeten. Maar we hebben een groep gevormd waarin we ons focussen waar we direct invloed op hebben. Het gaat dus niet aan ons voorbij, maar we zijn er ook niet te veel mee bezig."

Na veertien duels in de eerste divisie staat FC Dordrecht laatste met zes punten. Roda JC vindt zichzelf terug op de dertiende plaats. Het duel FC Dordrecht-Roda JC start vrijdagavond aan de Krommedijk om 20:00 uur en is te volgen via de livestream van Rijnmond Sport.