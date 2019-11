Bjorn werd een jaar lang gefilmd tijdens zijn politieopleiding

Acht agenten in opleiding op Rotterdam-Zuid werden het afgelopen jaar gevolgd door een cameraploeg. Het resultaat is nu te zien in de serie Dienders op NPO3. Een van de gefilmde agenten is Bjorn.

"Ik had gesolliciteerd bij de politie, werd aangenomen en maandje voor opleiding begon, werden we gevraagd langs te komen", vertelt Bjorn op Radio Rijnmond. "Dat bleek voor de serie te zijn."

De serie Dienders geeft je een kijkje in het leven van beginnende politieagent, maar dat was voor Bjorn niet de enige reden om mee te doen. Ook het tekort aan agenten speelde een rol. "Ik weet dat ik een hoop nieuwe collega's nodig ga hebben. Er zijn een hoop vacatures ik dacht: misschien kan dit een kleine bijdrage zijn."

Alles wat je ziet in de serie is echt. Er is niets gescript, verzekert Bjorn Rijnmondpresentator Peter van Drunen. "Er zit nul acteren in. We hebben misschien één of twee zinnetjes later ingesproken omdat het geluid niet goed was."

Gewoon mensen

Er liep een jaar lang een cameraploeg achter Bjorn en zijn medestudenten aan. "Meestal werden we als groepje bij elkaar gezet en dan was die camera altijd aanwezig." Een enkele keer kwamen ze ook bij Bjorn thuis voor wat shots.

"De serie is er om te laten zien dat wij gewoon mensen zijn zoals iedereen", vertelt Bjorn. "In die opleiding verander je in een bepaald stuk, in andere dingen weer niet. Daar gaat de serie over, je groei als mens binnen het vak."

Dat vak is volgens Bjorn erg afwisselend, ook al zegt iedereen dat over zijn werk, lacht hij. Hij krijgt geen vergoeding voor het spelen in de serie. Sowieso verdient een beginnend agent niet bijzonder veel. Tijdens de opleiding krijgen agenten zo'n 800 tot 900 euro zakgeld per maand.

Hart voor Rotterdam

Bjorn is trots op het resultaat. "Ik heb delen teruggezien, het ziet er supertof uit. Als je een klein beetje hart voor Rotterdam hebt: kijk die serie. Als je helemaal niks met de politie hebt, zet het geluid uit, de shots zijn echt prachtig", zegt hij enthousiast.

Leuk is het niet altijd en Bjorn werd soms op de proef gesteld. "Ik heb een zwerver een bekeuring moeten geven omdat hij buiten sliep. Er is niemand die dat wil, maar dat is wel deel van het vak."

Bij de politie zijn ze trots op de jonge diender in opleiding. "Tot nu toe zijn de reacties, zeker van de collega's, ontzettend positief." Hij complimenteert ook de makers van de serie. "Wat zij hebben neergezet, is hoe heel veel agenten het meemaken."

Dienders is vanaf donderdag 21: