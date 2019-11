Driekwart medewerkers Uniport Rotterdam bedreigd met gedwongen ontslag

De FNV en directie van Uniport startten donderdag het overleg over een sociaal plan voor de Uniport-medewerkers. Naast het nieuws over de beperkte herplaatsing van 55 mensen, liet de directie weten dat medewerkers die bijna met pensioen gaan, mogelijk nog op de loonlijst kunnen blijven. Daarbij zette ze volgens FNV wel de druk op de ketel. "Dit alles moet wat Uniport betreft wel allemaal voor het nieuwe jaar beklonken worden."

De mensen die moeten vertrekken, biedt de directie de zogeheten 'wettelijke transitievergoeding' vermenigvuldigd met factor 1,4. Bij de transitievergoeding wordt nauwelijks rekening gehouden met de leeftijd van mensen en het aantal jaren dat ze bij Uniport gewerkt hebben, benadrukt de FNV. Ze wil daarom minstens een verhoging met factor 2.

De vakbond schrijft dat Steinweg al sinds 2012 gewezen is op de risico's van een sluiting. Met die signalen zou niets zijn gedaan. Het bedrijf moet er volgens de bond daarom alles aan doen om de werknemers te helpen aan een nieuwe functie in de organisatie of anders aan een betere ontslagvergoeding. "Pas dan is sprake van goed werkgeverschap en van een nette oplossing die Steinweg zegt te willen vinden."

Steinweg boekte in 2018 een winst van 34,4 miljoen euro. "Dat was een mager jaar, maar toch", aldus de FNV.