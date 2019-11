Rotterdamse student Wouter fotografeert de protesten in Hongkong

De maandenlange demonstraties in Hongkong zijn onlangs zo geëscaleerd dat er voor het eerst een dode is gevallen. De Erasmus Universiteit Rotterdam heeft daarom haar uitwisselingsstudenten opgeroepen om terug te vliegen naar Nederland. Student Wouter Sterrenburg wil voorlopig blijven.

De 23-jarige Rotterdammer volgt sinds augustus vakken aan de Chinese University of Hong Kong, waaronder fotojournalistiek. Dinsdag waren er gevechten bij zijn campus, maar hij wil niet naar huis. Hoewel het semester is afgelopen, moeten er nog eindopdrachten worden afgerond.

Zijn verblijf in deze periode voelt dubbel, vertelt hij. "Ik houd van Hongkong en geef om de mensen hier. Ik wil dat het veilig is voor hen. Maar vanuit mijn studie is het heel fascinerend. Ervaring ligt hier voor het oprapen."



Camera in de tas

Wouter fotografeerde in Rotterdam al een paar jaar als freelancer. Nu krijgt hij les van een docent met 20 jaar ervaring bij een grote krant in Hongkong.

Als praktijkopdracht moesten de studenten een reportage maken over hoe mensen demonstreren. Dat hoefde niet per se over de grote protesten te gaan, maar Wouter loopt nu regelmatig met zijn camera in zijn tas achter groepen demonstranten aan. "Als iemand met ervaring in fotografie wilde ik the real deal doen en kijken waar het echte nieuws gebeurt."

Die keuze brengt de nodige risico's met zich mee. "Ik fotografeer met veiligheid voorop, want er worden rubberen kogels afgevuurd, daar wil je niet in de buurt zijn. Ik sta er wel redelijk vaak bovenop, maar niet aan de frontlinie."

Waterkanon? Wegrennen!

De dreiging is niet altijd voorspelbaar, al zijn er apps waarop je live kunt zien waar de politie is. "Je weet nooit wanneer de politie excessief geweld gaat gebruiken", legt Wouter uit.

"De enige plek waar je niet wil zijn, is tussen de demonstranten en de politie", vertelt hij. "Daar gaan de projectielen de lucht door. De gouden regel is: als je een waterkanon ziet, meteen wegrennen. Dat water is vermengd met pepperspray. Ik heb gezien dat een hele straat aan het hoesten en kokhalzen was."



1500 traangasgranaten

Tot vorige week waren de demonstraties meestal in de weekend. Maar dinsdagavond was het ineens raak op de universiteitscampus van Wouter. Hij had net zijn ouders naar het vliegveld gebracht zonder in demonstraties terecht te komen. Teruggekomen op de campus bleek die te zijn belegerd.

Er waren barricades en er stonden tientallen politieauto's. Bij een van de ingangen waren gevechten aan de gang. "Er zijn meer dan 1500 traangasgranaten gegooid en tientallen, zo niet honderden, rubberen kogels afgevuurd." Wouter ging er met de camera in de hand naartoe.

"De camera zit vaak in m'n tas. Als ik denk dat het een onrustige dag wordt, neem ik een extra batterij mee, spul waarmee je traangas uit je ogen krijgt en een gasmasker voor het geval dat."

Toch kan Wouter veilig redelijk dicht op de demonstraties staan en agenten fotograferen, ook al is dat sinds een paar weken verboden voor wie geen persaccreditatie heeft. Deze week was een van zijn foto's zelfs de coverfoto bij een artikel op CNN.

Geschopt en geslagen door de menigte

De heftigste foto maakt hij op 6 oktober van een bloedende taxichauffeur. Wouter stond bij een demonstratie te praten met een andere fotograaf toen ze een knal hoorden aan de overkant van de straat.

"Een taxichauffeur was ingereden op demonstranten. De taxi werd kort en klein geslagen, inclusief de chauffeur. Ik rende er instinctief heen, toen heb ik een foto gemaakt van de chauffeur die bloed hoestend op de grond lag en werd geschopt en geslagen door de menigte." De chauffeur werd door anderen weer beschermd tegen de groep.

Fotografie en ethiek is soms nog een lastige afweging, merkt Wouter. "Ik ben er trots op dat CNN mijn foto plaatste, maar is ook raar om je trots op te voelen, omdat het om een hele serieus situatie gaat. Voor medestudenten kan het om leven of dood gaan. Het vooruitzicht deel te worden van China is voor een hoop studenten beangstigend. Ik wil met mijn foto's ook niet profiteren over de rug van slachtoffers."

Afwisseling

Gelukkig zijn er ook genoeg andere onderwerpen om te fotograferen, voor de afwisseling. Wouter maakt strandfoto's, foto's van paardenraces en van bergwandelingen. "En de stad. Want Hongkong is een hoop, maar het is ook zeker fotogeniek."

Wouter blijft dit weekend nog in Hongkong, daarna overlegt hij met vrienden over de situatie. "Niet vanwege totale escalatie in de stad, maar omdat het op de campus zo dichtbij kwam, heeft het impact gehad op ons semester en onze studie."

Hij heeft geen moment spijt van zijn keuze voor een uitwisseling naar Hongkong. "Ik voel me heel erg op m'n plek hier. Ik had geen andere bestemming willen hebben."