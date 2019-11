Man opgepakt bij zoekactie in trein Rotterdam naar Eindhoven

De politie heeft op station Eindhoven een man opgepakt. Agenten zetten donderdagavond een trein uit Rotterdam stil in de zoektocht naar een verdachte man. Het zou te maken hebben met een incident in Rotterdam. De man is gepakt op de trap toen hij het perron verliet.

Zwaarbewapende agenten liepen door de wagons van de trein vanuit Rotterdam richting Eindhoven, op zoek naar de man. Omroep Brabant sprak donderdagavond met een aantal reizigers in de trein.

De trein kwam even voor 17:30 uur binnen op het station van Eindhoven. “Ons werd toen verteld dat we de trein niet mochten verlaten”, zegt reiziger Marc Cabret tegen Omroep Brabant . "In de trein werd omgeroepen dat de passagiers moesten blijven zitten en dat de politie onderweg was. “Dat duurde ongeveer een half uur. Toen kwamen er zwaarbewapende agenten de coupé binnen. Iedereen moest zijn handen omhoog doen en we mochten niet bewegen of lachen.”

De agenten bekeken alle passagiers en vertrokken na een minuut of vijf weer. “We moesten nog even wachten en mochten de trein daarna verlaten.”

'Bizar'

Ook Eefje zat in de trein die stil werd gezet. Zij zag ook dat zwaarbewapende mannen alle passagiers in het treinstel bekeken. “Het was best bizar allemaal”, zegt ze tegen Omroep Brabant.

Marvin Smulders zat in een andere trein die op perron 3 arriveerde. Vanaf dat perron zag hij hoe agenten met honden rondliepen op perron 1. “Alle passagiers werden vervolgens weggestuurd. Beneden hebben we een tijdje staan wachten.”

Daar zag Marvin hoe de politie de verdachte uiteindelijk arresteerde. “De verdachte liep rustig mee in de mensenmassa. Een agent zag hem en hield de man staande. Daarna kwam er meteen een arrestatieteam.” Van chaos was volgens Marvin geen sprake. “Het ging eigenlijk heel rustig allemaal.”