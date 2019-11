Zeventig gezinnen al dagen in de kou in flat Prins Alexander

Zeventig gezinnen in de flat Prins Alexander aan de Heukelomstraat zitten al tien dagen in de kou door een kapotte verwarming. Volgens verschillende bewoners is aan de voorzijde van de flat de verwarming uitgevallen en is het alleen warm in de slaapkamer en de keuken. Woonbron belooft vrijdag te gaan repareren.

"Mijn moeder van negentig jaar woont hier. Ik kom iedere dag kijken of het nog een beetje warm is", vertelt een man bij de hoofdingang. "Er is een lekkage gaande ergens in het gebouw en daarvoor moet men in een woning zijn. Men heeft nu een aantal woningen gehad, maar vijf woningen kan men niet in omdat daar op dit moment niemand is, heb ik begrepen."

Een bewoonster van de flat vertelt: "Het is al tien dagen dat we zonder verwarming zitten. Er zijn oude mensen en gezinnen met kleine kinderen die hier in de kou zitten. Het is vreselijk. Ik kijk iedere ochtend of de verwarming het weer doet maar het is steeds nog koud."

"Ik woon hier al 45 jaar", vertelt een andere bewoonster. "Het wordt hoe langer hoe kouder, het is gewoon ongezellig. Ik heb gehoord dat de benedenburen de monteurs niet binnen wilden laten omdat het laminaat uit de kamer moet worden gesloopt. Ik hoop dat het snel opgelost wordt."

Roest

Woonbron laat in reactie weten: "De oorzaak is hoogstwaarschijnlijk een lek in de leidingen veroorzaakt door roest. We hebben onmiddellijk kacheltjes uitgedeeld aan bewoners om de uitgevallen verwarming te compenseren."

Volgens Woonbron duurt het zo lang, omdat een aantal bewoners niet te bereiken is of de monteurs niet willen binnenlaten. Dit omdat er mogelijk een gat in de vloer moet worden gezaagd. "We weten inmiddels waar het lek zit en gaan vrijdag proberen om de leiding te repareren. Dit duurt ongeveer een dag. De bewoners krijgen een financiële vergoeding voor het uitvallen van de verwarming."