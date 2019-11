Rotterdammer Van der Veen mist WK-finale met Oranje onder 17

Bondscoach Peter van der Veen heeft met het Nederlands elftal onder 17 de finale van het WK voetbal niet gehaald. De ploeg van de Rotterdamse trainer verloor in het Braziliaanse Brasilia op strafschoppen (4-3) van Mexico, nadat het in de reguliere speeltijd 1-1 bleef.

De Nederlandse jeugdinternationals scoorden in de tweede helft als eerste. Op aangeven van oud-Feyenoorder Melayro Bogarde maakte Youri Regeer een kwartier voor tijd de 1-0. Efrain Alvarez maakte vijf minuten later de 1-1. In de beslissende strafschoppenserie misten Mohamed Taabouni, Jayden Braaf en Youri Regeer.

Aan de kant van Oranje deden ook Vlaardinger Ian Maatsen en oud-Feyenoordjeugdspeler Steven van der Sloot mee. Feyenoord-spits Naoufal Bannis bleef de hele wedstrijd op de bank.

Nederland strijd zondag met Frankrijk of Brazilië om het brons.