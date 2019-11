Celstraf geëist tegen Schiedammer die dreigde met aanslag na dood Willie Dille

Dille pleegde in 2018 zelfmoord. F. riep op tot 'drastische consequenties', en zei dat hij anders zelf een aanslag zou plegen. F. maakte de opmerkingen in een besloten Facebookgroep. Iemand in die groep heeft de opmerkingen gemeld. Toen heeft de AIVD ingegrepen en het Openbaar Ministerie gewaarschuwd, schrijft Omroep West in een verslag van de zitting .

Naast de 46 dagen cel, eiste justitie ook een voorwaardelijke celstraf van vier maanden, een contactverbod met raadslid Arnoud van Doorn en een taakstraf van 120 uur. Omdat F. de celstraf van 46 dagen in voorarrest heeft uitgezeten, hoeft hij niet meer de cel in.

Voor haar dood zei Dille ontvoerd en verkracht te zijn in opdracht van collega-raadslid Arnoud van Doorn. Ze had volgens de politie geen aangifte gedaan. De dood van Dille leidde tot veel geschokte reacties, waaronder die van F.: "Als dit geen drastische consequenties gaat hebben, pleeg ik zelf een aanslag", schreef hij. En: "Ik ben hier bloedserieus klaar mee. Als de staat niets doet staat mijn lot vast."

Op Facebook schreef hij dat raadslid Arnoud van Doorn opgehangen moest worden op de Grote Markt.

De advocaat van F. is het niet eens met de eis van justitie. "Het was een verzuchting van frustratie op een besloten pagina. Ik keur het niet goed, maar dit moet je niet serieus nemen."