Danyo is klaar voor titelgevecht in Rotterdam: 'Dit is een groot moment'

Bokser Stephen Danyo is klaar voor zijn WBA-titelgevecht in thuisstad Rotterdam tegen de Brit Navid Mansouri op zondag 17 november. Voor Danyo is het een kans om zich bij de mondiale bokstop te vestigen.

Volgens Danyo is het gevecht op voorhand al uniek. "Dit is een kans om historie te schrijven in Nederland. Er is hier nog nooit een titelgevecht gehouden. Dit is een ideale kans voor mij."

Las Vegas

Om zich voor te bereiden op het gevecht in Rotterdam ging Stephen Danyo op trainingskamp in Las Vegas. Daar trainde hij met de Cubaanse 'kampioenenmaker' Ismael Salas. "Het was echt afzien, het was keihard werken. In het weekend heb je een beetje rust, maar dan lig je vaak op je bed. Maar ik ben nu superscherp en superfit. Ik heb zin in zondag."

Dat Danyo in zijn thuisstad bokst, brengt voldoende motivatie met zich mee. "Het is een thuisduel. Ik wil laten zien wat ik kan. Dit is een groot moment, want zo'n titel kan veel voor mij beteken. Dat maakt het ook heel spannend. Maar ik moet mijn rust pakken en pieken op het juiste moment."

Lobbyen

Dat Stephen Danyo in 'zijn' Rotterdam het WBA-titelgevecht kan vechten, had volgens organisator Leon Aertgeerts flink wat voeten in de aarde. "We hebben een aantal maanden gelobbyd met de vraag of we het gevecht mochten organiseren. Door de voorgaande edities van Gladiatoren aan de Maas hebben we een goede track record. Dat heeft eraan meegeholpen dat we het WBA-titelgevecht mogen organiseren. Het duurde wel langer dan we hoopten."

Mede voor het gevecht is in het Excelsiorstadion een grote tent opgezet waarin de gevechten plaatsvinden. Naast het titelgevecht van Danyo vindt er op zaterdag 16 november Gladiatoren aan de Maas plaats. Diezelfde dag bokst het Nederlandse team tegen Kazachstan. Op zondag 17 november boksen naast Danyo ook Rotterdammers Nouschka Fontijn en Artjom Kasparian.