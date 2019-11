Wim Kerkhof van The Amazing Stroopwafels neemt Laurenspenning in ontvangst

De Laurenspenning 2019 is donderdag in de Rotterdamse Laurenskerk uitgereikt aan The Amazing Stroopwafels in de persoon van Wim Kerkhof. De oud-programmamaker van Radio Rijnmond richtte de band op in 1979. Sindsdien is hij manager, producer, tekstschrijver, componist, contrabassist, toetsenist en zanger van de band.

De andere twee vaste leden van The Amazing Stroopwafels zijn Rien de Bruin en Arie van der Graaf. Vooral in de eerste jaren, maar ook in de jaren erna, gaven de Stroopwafels tal van straatoptredens, vaak voor het oude gebouw van Ter Meulen. De band had hits als Oude Maasweg en Ik ga naar Frankrijk (en kom nooit meer terug) en natuurlijk Ome Kobus heeft zijn linkerbeen verloren.



Stichting De Laurenspenning brengt met het toekennen van de penning de waardering tot uitdrukking voor de manier waarop The Amazing Stroopwafels in hun liedjes hun liefde voor Rotterdam en de regio bezingen. Kerkhof kreeg de penning uit handen van de voorzitter van de stichting, oud-wethouder Korrie Louwes.

"We bestaan al heel lang en hebben hele leuke dingen meegemaakt", vertelt Wim Kerkhof. "Dit is een fantastische bekroning, heel mooi deze erkenning. Ik denk dat we veel mensen hebben vermaakt en beginnende muzikanten hebben geïnspireerd met onze liedjes. Ik denk dat ze toch wel impact hebben gemaakt."

Tijdens de uitreiking traden The Amazing Stroopwafels op en deed Wim Kerkhof een duet met mede-oprichter Fred Piek, die de band in 1981 verliet.

De prijs, waarmee personen worden onderscheiden voor hun inzet voor de Rotterdamse samenleving, is voor de 53e keer uitgereikt. Eerdere winnaars van de Laurenspenning zijn burgemeester Aboutaleb, Sander de Kramer, Peter Ouwerkerk, Ted Langenbach, Rob Maas en Prinses Beatrix.