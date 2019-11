Egelweetjes in Chris Natuurlijk

Begin je weekend zaterdag om 08.00 uur met Chris Natuurlijk over Het egeltjeshandboek, mensenfoto's van dieren, kunstenaars en natuur en een boek over de geschiedenis van Rotterdam Waterstad.

Wie geluk heeft ziet wel eens een egel in het schemerdonker rondscharrelen. Maar voor de meeste mensen blijft het een raadselachtig dier.

In Het Egeltjeshandboek beschrijft de Britse Sally Coulthard een jaar uit het leven van een vrouwtjesegel.

Bij de Egelopvang in Papendrecht praat Chris Natuurlijk over het boek, maar vooral over egels.





Mensenfoto's van dieren

De vroegste foto's van apen, olifanten en leeuwen zijn te zien in Rotterdam als onderdeel van de nieuwe tentoonstelling Sterke Verhalen uit de rijke collectie van het Nederlands Fotomuseum . Het zijn allemaal foto's met sterke verhalen die je zaterdag hoort in Chris Natuurlijk.

We zijn natuur

De Rotterdamse en Schiedamse kunstenaars die mee doen aan de tentoonstelling We Are Nature , hebben allemaal een speciale band met tuinen en parken in hun stad. De tentoonstelling is vanaf volgende week te zien in Schiedam.

In Chris Natuurlijk maak je alvast kennis met drie van de deelnemers en hun liefde voor natuur en groen in de stad. Deze kunstenaars doen dit weekend ook mee aan Open Ateliers Schiedam.





Rotterdam Waterstad

Vier eeuwen Rotterdam Waterstad is de titel van een nieuw boek dat dinsdag wordt gepresenteerd in het Schielandshuis in Rotterdam. Chris Natuurlijk spreekt alvast met de makers van het boek over de

de geschiedenis van één van de oudste stadskernen van Rotterdam.

Luister zaterdag 16 november van 08.00 tot 09.00 naar Chris Natuurlijk op Radio Rijnmond