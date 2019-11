Het weer van vandaag: wind en wolken

In de avond en nacht zien we opklaringen, afgewisseld door wolkenvelden en blijft het droog. Het koelt af naar 3 graden aan zee en 1 graad in het oosten van de regio. Ook is er kans op vorst aan de grond.

Zaterdag zijn er wolkenvelden met af en toe zon. In de middag wordt het 6 of 7 graden. De wind waait matige uit het zuiden tot zuidwesten.

Vorst aan de grond

Vanaf zondag wordt het een aantal dagen vrij koud. In de nacht naar zondag kan het tot vorst (aan de grond) komen.

Zondag laat de zon zich af en toe zien. In de loop van de dag neemt de bewolking vanuit het oosten toe, maar blijft het tot de avond op veel plaatsen droog.

Op maandag is het bewolkt en zijn er perioden met regen. Dinsdag en woensdag zijn vrijwel droge dagen met af en toe zon. In de middag wordt het 6 tot 8 graden.