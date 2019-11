Arrestatie Eindhoven gelinkt aan schietpartij Dordrecht

De politie heeft een 24-jarige Dordtenaar aangehouden voor de schietpartij aan de Zuilenburg in de Dordtse wijk Sterrenburg. Hij werd donderdagavond aangehouden bij een doorzoeking van een trein in Eindhoven.

Het gaat om een schietincident op vrijdag 18 oktober, waarbij een 17-jarige jongen werd neergeschoten. De jongen werd neergeschoten toen hij met een vriend over de Zuilenburg liep, in de Dordtse wijk Sterrenburg.

Agenten zetten donderdagavond een trein uit Den Haag stil in de zoektocht naar een verdachte man. De man is gepakt op de trap toen hij het perron verliet.

Trein staat half uur stil

Zwaarbewapende agenten liepen tijdens de zoektocht door de wagons van de trein die richting Eindhoven onderweg was.

De trein kwam even voor 17:30 uur binnen op het station van Eindhoven. “Ons werd toen verteld dat we de trein niet mochten verlaten”, zegt reiziger Marc Cabret tegen Omroep Brabant.

"In de trein werd omgeroepen dat de passagiers moesten blijven zitten en dat de politie onderweg was. “Dat duurde ongeveer een half uur. Toen kwamen er zwaarbewapende agenten de coupé binnen. Iedereen moest zijn handen omhoog doen en we mochten niet bewegen of lachen.”