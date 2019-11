De rechtbank heeft zich vrijdag voor de tweede dag over de moord op de 16-jarige scholiere Hümeyra gebogen. Haar ex-vriend Bekir E. schoot haar eind vorig jaar dood op het plein van haar school in Rotterdam-West.

Hümeyra werd 18 december 2018 op het schoolplein van het Designcollege in Rotterdam-West doodgeschoten. Haar familie is aanwezig in de rechtszaal. Medeverdachte Mohammed Al-M. is er vrijdag ook bij.