In Capelle aan den IJssel hebben de inwoners van zo'n zesduizend woningen vrijdagochtend last gehad van een stroomstoring. Het ging om de wijken Middelwatering en Oostgaarde.

De storing begon rond 09.50 uur en om 12.20 uur was de storing weer verholpen. Wat de oorzaak van de storing was, is niet bekend.