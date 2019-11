Oud-Radio Rijnmond-presentator Hans van Vliet (66) overleden

Oud-presentator Hans van Vliet is op 66-jarige leeftijd overleden. Hans van Vliet was jarenlang een bepalende stem op Radio Rijnmond.

Met name door zijn dagelijks ochtendprogramma, met rubrieken als de Vijf van Vroeger en de Ruilbeurs én zijn wedstrijdverslagen van Feyenoord werd Hans van Vliet een iconische medewerker van Rijnmond. Hij leed aan kanker.

Van Vliet was de trendsetter als het gaat om over-enthousiast commentaar geven. Voor alle voetbalverslaggevers van Rijnmond die hem opvolgden is Hans een soort leermeester geweest.

Bali

In 2008 stopte Hans van Vliet met zijn radiowerk en begon aan een nieuw avontuur. Hans verhuisde met zijn partner naar Bali waar hij tot eind 2018 woonde.

Hij was daar nauw betrokken met het opzetten van een lokaal weeshuis. Verder bleef Hans ook na zijn Rijnmond-tijd marathonreizen organiseren. Luisteraars van Rijnmond gaan nog jaarlijks mee naar New York voor de marathon in The Big Apple.

Ook tijdens zijn jaren op Bali kwam Hans nog met regelmaat naar Rotterdam. In de stad waar hij nog altijd befaamd is om zijn Feyenoord verslagen, ging hij ook altijd even langs het stadion voor een wedstrijd.