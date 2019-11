Slotenmakers in Rotterdam-Alexander lichten klanten op voor duizenden euro's

Een van de bonnetjes die in het politieteam in handen heeft gekregen is een rekening voor meer dan dertienhonderd euro. In dit geval werd alleen een cilinder vervangen. Volgens de politie is dit bedrag geen uitzondering. De prijzen schieten vooral in de avond of in het weekend omhoog.

Om hoeveel slotenmakers het precies gaat is niet bekend.

Ouderen vaak slachtoffer

Veelal ouderen vallen ten prooi van de slotenmakers. De oplichters maken gebruik van het koude weer en de noodsituatie waarin hun klanten zich bevinden om hen veel geld af te troggelen.

De politie roept alle gedupeerden op om aangifte te doen.