Tientallen fietsers maken al gebruik van 'speciale maastunnelpont'

"Een goed idee", vindt de een, "Het duurt mij te lang", oordeelt een ander.

De veerdienst is in het leven geroepen om de oversteek makkelijker te maken in de tijd dat de tunnel dicht is. Fietsers en voetgangers moeten hun route aanpassen en omrijden via bijvoorbeeld de Erasmusbrug. "Deze pont is een goed idee. Dit is beter dan over de brug gaan", zegt een van de fietsers die in de ochtend al gebruik maakt van de pont.

Toch reageert niet iedereen positief: "De volgende keer neem ik toch de brug. Ik kom uit Capelle een dat is dan toch een stuk sneller."

Zevenduizend fietsers

De gratis veerdienst gaat iedere twintig minuten en vaart tussen de Sint-Janshaven in Charlois naar de Sint-Jobshaven aan de noordkant. Per dag zullen ongeveer zevenduizend fietsers gebruik maken van de veerdienst.

Tijdens de werkzaamheden worden allerlei zaken onder handen genomen. Wethouder Arjan van Gils: "De vloer uit de voetgangerstunnel gaat eruit, het tegelwerk wordt vervangen.

Ook komt er nieuwe verlichting."

Naar verwachting gaan de werkzaamheden zeven maanden duren. Het werk aan de voetgangerstunnel duurt daarna nog vier maanden, maar voetgangers kunnen dan al via de fietserstunnel lopen.