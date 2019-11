Nabestaanden Hümeyra: strafeis van twintig jaar en tbs is een opsteker

De familie van de doodgeschoten Hümeyra in Rotterdam is blij met de strafeis tegen Bekir E. in de rechtszaak over de dood van scholiere. "Twintig jaar en tbs hadden we niet verwacht", zegt advocaat Nelleke Stolk, die de familie bijstaat. "Ze zijn erg positief gestemd."

Hümeyra werd eind vorig jaar doodgeschoten op het plein van haar school in Rotterdam-West door haar ex-vriend Bekir E. Ze deed al meerdere keren aangifte tegen hem wegens stalking, bedreiging en mishandeling. Inspectie Justitie en Veiligheid concludeerde vorige maand dat de aanpak bij de stalking van Hümeyra zwaar is tekortgeschoten.

Volgens Stolk was de rechtszaak de afgelopen twee dagen bijzonder zwaar. "Ze hebben het over zich heen laten komen. Met name bij het beschrijven van de beelden, dat valt bijzonder zwaar. Dan merk je wat voor leed en ellende het is geweest die dag."



Het feit dat er nu een celstraf van twintig jaar is geëist wordt door Stolk een 'behoorlijke opsteker' genoemd. "En je ziet gewoon dat de familie weer kracht krijgt door zo'n strafeis", legt Stolk verder uit.

Bij elke zittingsdag is een grote afvaardiging van de familie van Hümeyra naar de rechtszaal gekomen. Stolk: "Daar haalt de familie ook veel kracht uit. Daar hebben ze heel veel aan."

De moeder van Hümeyra liet op de eerste zittingsdag in een slachtofferverklaring weten dat ze nog elke dag een berichtje naar haar dochter stuurde op haar telefoon. "Ze weet natuurlijk zeker wel dat Hümeyra er niet meer is en dat ze geen reactie zal krijgen. Het besef dat ze er niet meer is, is er, maar het geloof is er nog niet."