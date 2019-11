Reacties op overlijden Hans van Vliet: 'Hij was een fenomeen'

Dennis van Eersel, presentator bij Rijnmond Sport

"Ik ben een eigen archiefje gaan bijhouden, dus ik heb mijn eigen Hans van Vliet-archief. Ik heb wat stukjes opgeduikeld. Hij was een geweldenaar, een fenomeen. Hans was er de meester in om ook het stadion te laten horen, de supporters. Hij liet bewust stiltes vallen om het publiek te laten horen."

Willem van Hanegem, was lang coach bij Feyenoord

"Hij was echt zo partijdig als ik weet niet wat. Hij heeft Rijnmond toch een lift gekregen, want op een gegeven moment hoor je toch: 'Ik wist wel dat Rijnmond bestond, maar niet zo.' En toen ineens was het alleen maar Rijnmond, Rijnmond, Rijnmond. Dat het geweldig was allemaal. En hij heeft daar toch een heel groot aandeel in gehad."

Even later vertelt van Hanegem nog over Hans als presentator. "Je had Hans en Menno. Zij waren altijd samen. Dat was een bizarre gebeurtenis, heel vrolijk. Op mijn kamer werd een interview gedaan met Hans en de voorzitter. En dan ging ik op het toilet zitten en dan rookte ik daar een sigaretje, want dat deden we heel vaak. De voorzitter, Hans en ik rookten een sigaretje en dan was er een beetje slap geklets, want dat was er vaak. Hij was een geweldig iemand."

Ib Haarsma, hoofdredacteur van Rijnmond

"Ik heb hem niet gekend, maar toen ik vanmorgen zijn fragmenten zat terug te luisteren dacht ik: Hij is er eigenlijk nog steeds een beetje. Wat hij daar ooit geplant heeft en heeft laten bloeien, dat zie je nog steeds terug. Daar plukt Rijnmond de vruchten van."

Volgens de hoofdredacteur was Hans iemand die het verschil maakte, doordat hij lef had en ergens voor ging. "De handrem, die kende hij volgens mij niet. Dat is wat ik ook nog steeds hoor. Op zo'n moment realiseer je hoe belangrijk iemand is geweest voor de zender."

"Zijn geest heerst hier nog steeds: dat je trots bent op wat er gebeurt op deze prachtige mooie bodem van Rijnmond. Daar ben ik hem heel erg dankbaar voor. Dat is ook waardoor hij een hele grote is. Als ik denk aan mensen die het verschil hebben gemaakt in de sportjournalistiek: daar past hij zeker ook bij."

Ronald van Oudheusden, verslaggever bij Rijnmond op Facebook

"Sprak ‘m een jaar terug een uur. Zijn laatste uur Rijnmond. Een eer. Een genoegen. Dank voor alles Hansie!!!!"

Paul Verspeek, verslaggever bij Rijnmond op Twitter

"Waar je vroeger ook kwam als verslaggever, altijd klonk het: "Hé, Radio Rijnmond! Hans van Vliet!!" Een bijzondere, extraverte en introverte collega is heengegaan."

Henrik-Willem Hofs, verslaggever NOS in Rotterdam op Twitter

"Jeetje. Daar schrik ik van... Echte Rijnmondcoryfee..."

Bernard Corino, presentator radio Drechtstad en radio Papendrecht op Twitter

"Hans van Vliet overleden. De oud-radioman en verslaggever van Radio Rijnmond gaat voor mij de herinnering in als een geweldige voetbalverslaggever die met zijn commentaar een luisterfeest wist te maken. Maar ook de man die de Dordtse Willy Batenburg groot heeft gemaakt!"

Arie van Dienst, luisteraar van Rijnmond

"Ik ben zeer geschrokken van het bericht dat Hans van Vliet is overleden. Hij was de beste radiomaker van Rijnmond. Vooral het muziekprogramma op zondagochtend en de rest van zijn radio-uitzendingen. Nogmaals, hij was de allerbeste."

Jan de Hoop, RTL-presentator op Twitter

"Het is een grote schrik."

Jean-Paul van Gastel, oud-speler van Feyenoord op Twitter

"RIP, #legend."

Luisteraar in de uitzending van Erik Lemmers op Rijnmond

"Mijn haren gaan rechtop staan. Mijn vader vond hem helemaal geweldig. Als Hans van Vliet presenteert, dan sta je zelf mee te schoppen. Hij is heel beeldend."