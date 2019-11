Vier weken verwijderd van eerste rit met elektrische RET-bus

De eerste 55 elektrische bussen komen uit de fabriek in Roeselare in Belgie aan in Rotterdam

De RET investeert de komende jaren volop in elektrisch en hybride vervoer. In 2030 moet de gefaseerde operatie gereed zijn. Na de eerste serie van 55 bussen komen er de komende jaren nog ruim 200 bij. "Stekkerloos", vertelt Johan Taal die de hele transitie in goede banen leidt. "Momenteel zijn we druk met het gereed maken van alle oplaadinstallaties hier aan de Kleiweg maar ook in Schiedam en Vlaardingen".

Pantograaf

"De bussen hebben een pantograaf op het dak. Die schuift naar boven in een soort hoedje en dan laadt de bus op, net zo'n systeem als op de tram bijvoorbeeld", vertelt Taal. "De reizigers hebben daar geen last van want het gebeurt 's nachts en op de eindpunten van een lijn". Zondag 15 december gaat de boel om. "Dat is een relatief rustige dag en zo kunnen we kijken hoe het gaat. Maandag 16 december rijden we de dienstregeling elektrisch op lijnen 32, 33, 38, 44 en 56. "Dat zijn lijnen waar het meest behoefte is aan schoon vervoer, stedelijke gebieden", zegt Taal.

Zuidplein

"De nieuwe bussen zijn stiller en comfortabeler. Er zijn USB-aansluitingen bij de stoelen en het elektronische inchecksysteem is verbeterd." Omdat de bussen iets hoger zijn is in de regio, is het wegdek onder een viaduct in de regio wat verlaagd. "En we moeten de wasstraat aanpassen voor die pantograaf op het dak van de bussen", zegt Johan Taal. "Het is een enorme operatie om alle stroomvoorzieningen aan te leggen maar het loopt op schema". De geplande oplaadlocatie bij het Zuidplein is door alle werkzaamheden daar uitgesteld.