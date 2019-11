Bahia blikt terug op Feyenoord-tijd: "Mijn mooiste periode"

André Bahia was afgelopen week even terug in Nederland en ging natuurlijk langs bij Feyenoord. "Voor mij is dit de belangrijkste club uit mijn carrière."

Bahia heeft met name mooie herinneringen aan de duels met Ajax, die hij won in 2005. Ook scoorde hij een keer tegen de aartsrivaal. Minder was de periode in 2010, toen de club met 10-0 verloor in Eindhoven. Al scoorde Bahia wel in de wedstrijd erna, tegen VVV en volgde er een enorme ontlading.

De Braziliaanse verdediger is nu zonder club, maar hoopt zijn carrière nog een vervolg te geven. Bekijk hierboven onze reportage met 'De rots van Rio'.