Jaren cel geëist voor fatale dronkenmansrit door Dordrecht

Justitie heeft vrijdag vier jaar cel geëist tegen een 22-jarige man uit Hendrik-Ido-Ambacht. Hij zat in januari 2018 met drank op achter het stuur en crashte met zijn auto in Dordrecht, waarbij een 20-jarige collega van de Ambachtenaar om het leven kwam.

De verdachte ging die bewuste avond karten met collega's in Dordrecht. Hij zei in eerste instantie niet veel te gaan drinken, maar uiteindelijk dronk hij zeven tot acht biertjes en twee shotjes. Twee collega's stapten desondanks bij hem in voor een lift naar huis.

Op weg naar huis gaf de man volgens justitie flink gas. Hij haalde op de Hugo de Grootlaan, de weg richting de brug tussen Dordrecht en Zwijndrecht, in over de busstrook. Daar ging het mis: de Ambachtenaar verloor de macht over het stuur, de auto met drie inzittenden sloeg over de kop.

Een 20-jarige man overleed ter plekke. De andere inzittende van 22 jaar raakte zwaargewond. De bestuurder zelf kwam er met licht letsel vanaf.



Uit onderzoek bleek dat de man een alcoholpromillage van 1,83 had waar 0,2 is toegestaan. Ook zou hij minstens 78 kilometer per uur hebben gereden waar 50 kilometer was toegestaan.

"De verdachte heeft zeer onvoorzichtig en gevaarlijk gereden, met grote gevolgen", zegt het Openbaar Ministerie (OM). Een jonge man is overleden, een andere man is zeer ernstig gewond geraakt en hij moet daar nog dagelijks de gevolgen van ondervinden. De verdachte is er zelf goed vanaf gekomen."

Het OM eiste naast de gevangenisstraf van vier jaar ook een ontzegging van de rijbevoegdheid van vijf jaar. Die gaat in zodra hij zijn gevangenisstraf heeft uitgezeten. De rechter doet over twee weken uitspraak.