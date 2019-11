Manfred Laros in FCR: 'Fraser heeft een clausule voor bedrag X voor bepaalde clubs '

Volgens Laros wordt de doelstelling van Sparta, handhaving in de eredivisie, gehandhaafd. "De doelstelling wordt niet bijgesteld. We zijn druk bezig met de stadionuitbreiding, dan moeten we niet in sportief gevaar komen."

Omdat het sportief zo goed gaat, wordt hoofdtrainer Henk Fraser nadrukkelijk in verband gebracht met Feyenoord. De algemeen directeur van Sparta benadrukt dat Fraser geen specifieke clausule heeft om naar Feyenoord te vertrekken. "Er staan bij belangrijke technische functies clausules in voor het moment dat ze beter kunnen. Die staan er ook bij Henk Fraser in. Dat houdt in dat als club X komt dan moet er een X bedrag betaald worden. Er staat geen daadwerkelijke club in."

De Spangenaren worden geroemd om hun jeugdopleiding, daarom leek de samenwerking met Ajax op het gebied van de jeugdopleiding een vreemde keuze. Volgens Laros was zo'n deal nodig om spelers binnenboord te houden. "We moesten beleid maken. Daarom hebben we een samenwerking met Ajax. Dan hebben we met hun in ieder geval een inperking van het aantal spelers dat zij bij ons weghalen."

Sparta is al ruime tijd bezig met het verbouwen van Het Kasteel. Volgens Laros loopt dat volgens plan. "We zijn er al sinds 2016 mee bezig. Het eerste wat aangepakt wordt is het trainingscomplex Nieuw Terbregge. Daarna kan het kunstgras in het stadion vervangen worden door echt gras. Als dat gebeurt is kunnen we verder gaan met de uitbreiding van het stadion."