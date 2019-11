Gelijkspel voor FC Dordrecht tegen Roda JC (1-1)

De eerste goal van Roda JC ontvingen de Dordtenaren met groot gejuich. De ongelukkige Daryl Werker kopte een vrije trap van Jari Schuurman achter Roda-keeper Tom Muyters. De voorsprong van de Schapenkoppen strandde enkele seconden voor rust. Op het randje van buitenspel ontving Ike Ugbo de bal en liet met FC Dordrecht-keeper Petar Stoskovic kansloos.

Een open tweede helft leverde voor beide ploegen kansen op maar, zowel FC Dordrecht als Roda JC hadden het vizier niet op scherp. Jari Schuurman was diep in blessuretijd dichtbij de overwinning voor de thuisploeg. Zijn inzet werd echter onbedoeld door de elleboog van Yann Bisseck over het doel getikt. Scheidsrechter Alex Bos zag geen strafschop in het voorval en bestrafte de klagende Schuurman met geel.

FC Dordrecht pakt met het gelijke spel het zevende punt van deze competitie. Ondanks het punt blijft de ploeg van trainer Claudio Braga hekkensluiter in de eerste divisie.

Scoreverloop FC Dordrecht - Roda JC

21' Daryl Werker (eigen doelpunt) 1-0

45+2' Ike Ugbo 1-1

Opstelling FC Dordrecht:

Stoskovic; Ormonde Ottewill, De Abreu, Lewis, Montsma; Green (90' Smeulers), Smith, Schuurman, Hogesteger; Marques, Schalekamp (66' Amadin)