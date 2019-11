Live: FC Dordrecht - Roda JC (1-0)

Volg FC Dordrecht - Roda JC via Radio Rijnmond

FC Dordrecht speelt in speelronde vijftien van de eerste divisie om 20:00 uur aan de Krommedijk tegen Roda JC. De Schapenkoppen staan momenteel laatste in de competitie en zijn naarstig op zoek naar punten. Uiteraard is Rijnmond daar op verschillende manieren bij!