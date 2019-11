Deense kerstmarkt in Rotterdam: wat doen zij anders dan wij?

Sinterklaas is nog niet eens in het land, maar de kerstgekte barst langzaam al los. Op de Deense kerstmarkt in Rotterdam bijvoorbeeld zit de sfeer er al goed in. Wat doen de Denen anders dan wij Hollanders als het om kerst gaat?

Traditie blijkt het sleutelwoord bij de Denen. Het is gebruikelijk dat kerstversiering generatieslang binnen de familie blijft. "Ik heb oude kerstballen van mijn moeder die misschien vijftig of zestig jaar oud zijn. Die komen in mijn kerstboom te hangen", vertelt de van oorsprong Deense Karin van Doorn, die de kerstmarkt organiseert.

De Denen hebben nog een paar bijzondere gebruiken tijdens kerst. "Wij dansen rond de kerstboom en wij hebben levende kaarsen in de boom." Volgens Karin zijn die echte kaarsen in de boom niet gevaarlijk. "Wij doen dit al vele generaties en letten erg goed op. Wij hopen dat deze traditie blijft voortbestaan."

Op de kerstmarkt zijn ook een aantal traditionele Deense lekkernijen te vinden. Je kunt er bijvoorbeeld roggebrood, remoulade, Deense hotdogs of smörrebröd proeven.

De Deense kerstmarkt is komend en volgende weekend te bezoeken in de Deense Zeemanskerk in Rotterdam.