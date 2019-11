Opruimwerkzaamheden oliespoor Oude Maas grotendeels klaar

Het oliespoor in het water werd vrijdagochtend ontdekt. De vlekken lagen in eerste instantie tussen 's-Gravendeel en Puttershoek. Door de afvoerstroom richting zee verspreidde het zich al gauw tot aan de Spijkenisserbrug.

Volgens De Wit gaat het om gasolie, de brandstof die wordt gebruikt door de beroepsvaart. "We willen het allemaal niet in het water hebben, maar gasolie is makkelijker te ruimen dan stookolie", legt hij uit. Dat gebeurde vrijdag onder meer met twee ruimschepen. "Die slurpen het oppervlaktewater vermengd met olie naar binnen. Dat wordt opgevangen en later afgevoerd."

Absorberend materiaal

Nu het donker is geworden, kunnen de werklieden niet goed meer zien wat ze doen. De werkzaamheden zijn voor nu dan ook grotendeels klaar. "De schepen gaan nu terug, het enige wat overblijft is dat we in de havens en hoeken van het water absorberend materiaal hebben neergelegd. Dat laten we ook nog een paar dagen liggen, om ook de laatste restjes op die manier op te vangen."

Volgens Waterschap Hollandse Delta zijn uit voorzorg voorlopig enkele sluizen en havendeuren richting de Oude Maas gesloten. Het gaat onder meer om de Voornse Sluis.

Door welk schip het oliespoor op het water terecht is gekomen, is nog niet duidelijk. "We weten het exacte tijdstip van het ontstaan nog niet, dus dat bemoeilijkt het onderzoek", zegt De Wit.

Mocht diegene uiteindelijk wel te achterhalen zijn, dan kan die rekenen op een gepeperde rekening. "Ik heb nog geen inzage in de totale kosten, maar het gaat al gauw om een aantal tienduizenden euro's."