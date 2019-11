Lee Towers over Hans van Vliet: 'Hij was gewoon écht Rotterdams'

"Ik ben groot geworden met Hans van Vliet", vertelt Tamming. "Ik wilde per se het vak in. Hans van Vliet was voor mij een grootmeester. Ik was Feyenoordfan en ik hield van voetbal en dan luister je natuurlijk naar Hans van Vliet."

"Wat hebben we toch allemaal meegemaakt? Het is zo ontzettend veel." Hij moet vooral denken aan de interviews die hij van Van Vliet mocht houden bij binnen- en buitenlandse wedstrijden. "Hij gaf je ook die kans om dat te doen, zomaar zonder dat je dat ooit had gedaan op dat niveau. Het is een bijzondere tijd geweest. Op zo'n dag als vandaag herinner je je dat natuurlijk ten zeerste."

Geen fijngevoelig type

"Hans was geen fijngevoelig type", vertelt Lee Towers. "Als hij een plannetje had bedacht dan ging hij dat op zijn manier uitwerken. Jan en alleman werd daarbij betrokken. Hij vroeg niet of je tijd had. Hij zei alleen: 'Zo en zo laat begint het en ik heb jou om vijf voor staan'. Dan moest hij weleens schuiven, want mijn agenda liep ook weleens vol. Maar je deed dat gewoon voor hem."

Ook komt zijn invloed op Rijnmond ter sprake. "Hans was natuurlijk ook een soort aanjager", zegt Towers. "Dat had Rijnmond gewoon kei- en keihard nodig. Hij maakte niet overal veel woorden aan vuil. Hij was gewoon 'niet lullen maar poetsen', écht Rotterdams. En hij had humor."

Tamming vult aan: "Hij was recht voor zijn raap. De humor was plat en soms seksistisch. Toch werd het nooit te hard of echt ranzig of heel vervelend. Hij kwam er mee weg, omdat het zijn stijl was en omdat hij de sympathie had van het publiek. Hij kon grappen maken tegen politici en dan kon hij dezelfde grap maken tegen de man op straat. Het maakte hem niet uit. Hij kwam daarmee weg omdat hij uniek was in zijn humor."