Met of zonder kras, bij Rijnmond Bouw krijgt iedereen kans

Hubert de Palm (53) lacht van oor tot oor. Vijf jaar zat hij werkloos thuis, maar dit is zijn moment. Hij laat zijn werkplek bij Rijnmond Bouw aan de Stadionweg zien. "Kijk, hoe mooi! Deuren, kozijnen, ik ga hier alles leren."

Het viel de Rotterdammer zwaar om werkloos thuis te zitten. "Je hangt maar voor de tv. Mijn kinderen zijn ook blij en trots dat ik nu elke dag aan de slag ga."

Altijd plek

Directeur Frank Knotter is blij met werknemers als De Palm. "We komen veel mensen tekort in de bouw. Asielzoekers, werklozen, mensen aan de zijlijn; als je wilt is hier altijd plek. En aan een opleiding beginnen is gegarandeerd een baan."

Ook de 18-jarige Ruben van der Heide werd gelokt door de roep van filiaal-Zuid van Rijnmond Bouw. "Nooit gedacht dat ik in de bouw zou belanden. Maar ik heb gebeld en kreeg meteen aardige mensen aan de telefoon."

'Helemaal blij'

Directeur Knotter laat ondertussen de 'starthal' zien. "Hier leren de mensen een hamer en zaag vasthouden. En ook zaken als op tijd komen. Als ze dat beheersen stromen ze door naar de productiehal en leren ze de kneepjes van het vak."

Het gaat om meer dan alleen hameren en timmeren, erkent Knotter. "We willen de mensen, zeker hier op Zuid, een kans op een ander leven geven. Huis, inkomen, misschien een gezin stichten. Wij zijn een druppel op een gloeiende plaat, maar die druppel wordt wel steeds groter."

Dat gezin is er voor Hubert de Palm al, maar het vooruitzicht van een baan en een ambacht leren maakt hem een gelukkig man. "Op mijn 53e leer ik nieuwe dingen. Dat is toch geweldig. Als ik straks thuis kom, ben ik helemaal blij."