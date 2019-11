Alleen metro naar vuurwerk Erasmusbrug

Mensen die met Oud en Nieuw naar een grote vuurwerkshow in Rotterdam willen, kunnen met de metro alleen naar de nationale show bij de Erasmusbrug. De gemeente Rotterdam deed bij de RET ook het verzoek om vervoer te regelen naar de feesten in Hoek van Holland en Nesselande. De directie van het vervoersbedrijf kreeg daarvoor geen goedkeuring van de achterban.

Rotterdam krijgt met de feesten in Hoek van Holland en Nesselande dit jaar twee extra vuurwerkshows. De gemeente wil Rotterdammers een alternatief bieden, nu op steeds meer plekken zelf vuurwerk afsteken niet meer mag. In Nesselande wordt het vuurwerk vanaf het water afgevuurd, in Hoek van Holland vanaf het strand.

De medewerkers van de RET maken zich vooral zorgen om de veiligheid in Hoek van Holland en Nesselande. De incidenten die in het verleden in Hoek van Holland en nog recent in Nesselande speelden, waren daarbij een doorslaggevende factor.



Burgemeester Aboutaleb informeert de gemeenteraad binnenkort over de regeling van Oud en Nieuw 2020. Bekend is al dat in Rotterdam volgend jaar voor het eerst met vuurwerkzones in plaats van vuurwerkvrije zones werkt. Vuurwerk mag alleen in aangewezen gebieden worden afgestoken.