Zes ziekenhuizen uit regio doen mee aan landelijke stakingsdag

Medewerkers van zes ziekenhuizen in de regio voeren volgende week actie voor een betere cao. Het gaat om het Franciscus Vlietland en Gasthuis in Rotterdam en Schiedam, de vestigingen van het Albert Schweitzer Ziekenhuis in Dordrecht en Zwijndrecht en om het Rotterdamse Ikazia Ziekenhuis en bijbehorende polikliniek in Barendrecht.