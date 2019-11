Man in arm gestoken in Hoogvliet

Een man is vrijdagavond gewond geraakt na een steekpartij op de Lengweg in Hoogvliet. Hij werd geraakt in zijn arm en is overgebracht naar het ziekenhuis.

De politie kreeg even voor 20:00 uur de melding van de steekpartij. Daar ging volgens een woordvoerder een ruzie aan vooraf. Wat de aanleiding is geweest voor dat opstootje, is niet bekend.

Een van de winkeliers aan de Lengweg laat rond 21:00 uur weten dat er veel politie in de straat is. De dader is nog voortvluchtig.

Marconiplein

Eerder op de avond was er een steekpartij bij metrostation Marconiplein in Rotterdam. Een jongen werd toen in zijn buik gestoken. Er is ook daar nog geen verdachte opgepakt.