Verwarming flat Prins Alexander na elf dagen gemaakt

Zeventig gezinnen in de Prins Alexander-flat aan de Van Heukelomstraat in Rotterdam hebben na elf dagen kou weer verwarming. Door een lek in een leiding was aan de voorzijde van de flat de verwarming uitgevallen en was het alleen warm in de slaapkamer en de keuken.

Volgens Woonstad was het lek in de leidingen veroorzaakt door roest. Er zijn gelijk kacheltjes uitgedeeld, maar dat hielp volgens de bewoners niet echt tegen de kou.



Het repareren van het lek duurde zo lang omdat een aantal bewoners niet te bereiken was of de monteurs niet wilden binnenlaten. Vrijdag werd het probleem dan toch opgelost en in de middag had iedereen weer warmte.

"Heerlijk, na tien dagen zonder verwarming is het een hele verbetering", vertelt een bewoonster. "We zagen tegen de kou op, want er zitten hier een hele hoop oude mensen in de flat en die zaten in de slaapkamer of in de keuken. Het is schandalig dat we nooit iets van de woningstichting hebben gehoord."

"Ik heb de afgelopen dagen kou geleden", vertelt een andere bewoner. "Dat is niet goed. Ik heb ook een mail gestuurd aan Woonstad dat het personeel wel eens een keer een cursus communicatie kan gaan volgen daar."

Woonstad laat weten dat de bewoners een financiële vergoeding krijgen voor het uitvallen van de verwarming.