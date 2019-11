Dordtse tuinders zijn jarenlange wachten nu echt zat

De volkstuinders van De Vrije Tuinder in Dordrecht verliezen het vertrouwen in de gemeente. Die zou voor een alternatieve locatie gaan zorgen voor de vereniging, maar "wij geloven er niet meer in." Dat zegt de boze voorzitter Gijs Zevenhoven.

Eind volgend jaar moeten de volkstuinders weg zijn van hun huidige plek aan de Reeweg-Zuid, omdat daar dure villa's zullen worden gebouwd. Na jaren zoeken leek een verhuizing naar de Domela Nieuwenhuisweg de oplossing, maar ook die gaat niet door. Het is te duur.

Op 29 oktober besloten de coalitiepartijen in de gemeenteraad dat ze maximaal 260 duizend euro uit willen trekken voor de verplaatsing van de 55 volkstuintjes. "Wij hebben diezelfde dag de gemeente een lijstje met zeven mogelijke locaties gestuurd, maar er komt geen enkele reactie", klaagt Zevenhoven.

Wethouder snapt boosheid niet

"Wij hebben niet de indruk dat er haast gemaakt wordt en dat is nu echt hard nodig", vindt de voorzitter. Verantwoordelijk wethouder Marco Stam snapt de haast, "maar niet de boosheid, want ik heb de vereniging toegezegd om in december aan tafel te gaan."

Volgens de wethouder is er tijd nodig om alle mogelijke locaties te onderzoeken op beschikbaarheid. "Ik heb er zelf ook twee op het oog, waarvan ik er één kansrijk inschat." De tuindersvoorman zegt daar niet van op de hoogte te zijn.

Zelf alternatief zoeken

"Dit gedoe sleept al zes jaar. Zou het de gemeente nu in zes maanden wel lukken? Dat is wat ik hier hoor. Mensen zoeken zelf een alternatief. Als de wethouder dit nog even laat voortduren is er van deze vereniging niets meer over."

Stam ontkent dat dat de bedoeling is. "We zoeken een oplossing voor deze mensen. Als ik daar geen vertrouwen in had, dan zou ik hier niet staan."