Voetbaloverzicht: Feyenoord Futsal uitgeschakeld in bekertoernooi

Feyenoord kwam al na twee minuten op achterstand maar Ibo Ozbilek scoorde een minuut later alweer de gelijkmaker. Jermain Sewambar zorgde schoot na zes minuten de enige Rotterdamse voorsprong van de wedstrijd op het bord. Al was dat van korte duur door een hele snele gelijkmaker van Texel 94.

De Texelaren liepen uit tot een 4-2 voorsprong, pas laat in de wedstrijd wist Shibi Rojer de score gelijk te trekken. Texel was echter beter in het nemen van strafschoppen (5-4), waardoor de Noord-Hollanders verder gaan in de beker.

ExcelsiorBarendrecht

ExcelsiorBarendrecht verloor vrijdagavond in Rotterdam nipt van FC Twente. Tot de rust hield de Rotterdams Barendrechtse combinatie de Tukkers op 0-0. Oranje-international Renate Jansen schoot FC Twente kort na rust op voorsprong. Direct daarop maakte Julia Ibes gelijk.

Fenna Kalma schoot Twente met twee goals op afstand van ExcelsiorBarendrecht. Jansen stelde met haar tweede goal de zege voor de Enschedeërs veilig. ExcelsiorBarendrecht scoorde vlak voor tijd nog de 2-4 via Sophie Cobussen.

ExcelsiorBarendrecht blijft laatste met drie punten uit acht wedstrijden. Volgende week speelt de ploeg van Richard Mank een kraker tegen VV Alkmaar om de voorlaatste positie in de eredivisie.