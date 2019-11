Protesten verwacht bij intocht Sinterklaas

Sinterklaas komt zaterdag aan in ons land. Net als in vorige jaren, zijn er ook nu weer protesten tegen Zwarte Piet aangekondigd.

De actiegroep Kick Out Zwarte Piet heeft onder andere in Dordrecht een protest aangekondigd. Er geldt een demonstratieverbod bij de aankomstlocatie en langs het grootste gedeelte van de route van de goedheiligman.

Demonstratievak bij Grote Kerk

Burgemeester Wouter Kolff heeft één locatie voor de demonstratie aangewezen: een demonstratievak op de hoek van de Lange Geldersekade en het Grotekerksplein. De route loopt daarlangs.

De demonstranten moeten zich houden aan bepaalde voorwaarden. Zo mogen ze geen gezichtsbedekkende kleding dragen of mensen beledigen.

Onlangs werd in Den Haag een bijeenkomst van die actiegroep ruw verstoord. Daarom heeft Kick Out Zwarte Piet om extra beveiliging gevraagd.

Kick Out Zwarte Piet heeft ook in andere steden protesten aangekondigd, onder andere in Den Haag, Leeuwarden, Groningen en Nijmegen. De actiegroep vindt dat Zwarte Piet moet verdwijnen, omdat het traditionele hulpje van Sinterklaas een racistisch karakter zou hebben.

Landelijke intocht Apeldoorn

De landelijke intocht is in Apeldoorn. Vrijdag werden drie mannen aangehouden vanwege bedreigingen en het verspreiden van opruiende opmerkingen over Sinterklaas en de landelijke intocht.

Twee van de drie verdachten zouden behoren tot de actiegroep De Grauwe Eeuw. Deze actiegroep is ook tegen Zwarte Piet, omdat die zou staan voor het racisme uit het slavernijverleden van Nederland.