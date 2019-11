Oud-gedetineerden kunnen op de koffie in de verbouwde gevangenis: "bij ons zijn ze welkom"

Toekomstige bewoners Tatiana en Nick over wonen in een bajes

De PI Noordsingel in Rotterdam-Noord heeft bijna 140 jaar dienst gedaan als gevangenis en huis van bewaring. Volgend jaar zal het gebouw uit de negentiende eeuw bewoners krijgen zonder dat die ervan verdacht worden de wet te hebben overtreden. "Wij gaan volledig vrijwillig daar wonen", zeggen Tatiana en Nick. De twee vinden hun droomhuis in de oude gevangenis.

"Wij gaan wonen in de gevangeniscellen van vleugel D", zegt het enthousiaste stel. "Het gebouw, de geschiedenis, de plek en dicht bij het centrum, het is allemaal prachtig", verklaren ze hun liefde voor de transformatie van gevangenis naar woningen. Van het moment zeven jaar geleden toen de eerste ideeën voor wonen in de gevangenis ontstonden, zijn ze erbij betrokken. "We hoorden via Rijnmond dat er sprake van zou zijn, en we waren gelijk enthousiast."

In 2012 sloot de gevangenis. Bewaarder Jan Kuiper zwaaide de laatste gedetineerde uit. Hij heeft er ruim 30 jaar gewerkt, ook als afdelingshoofd van een gevangenisvleugel. "Hier heeft alles vastgezeten. Van kruimeldief, rijden onder invloed, doodslag, moord. Het maakt niet uit. In een huis van bewaring komt alles en iedereen vast te zitten", vertelt bewaarder Kuiper.

In het huis van bewaring was het altijd spannend want de gedetineerden waren in afwachting van hun rechtszaak en wisten nog niet waar ze aan toe waren. "Mensen zijn nerveus, wat gaat er gebeuren, hoe lang krijg ik en als bewaarder is dat iets om aandacht aan te besteden."

Het gebouw stamt uit 1877 uit de negentiende eeuw. In de bijna 140 jaar geschiedenis hebben duizenden en duizenden verdachten en veroordeelden er gevangen gezeten, tot de jaren eind '70 ook vrouwen. "Het was een gemoedelijke gevangenis en dat kwam mede door het gebouw", verhaalt bewaarder Kuiper. "Als personeel en gedetineerden was je tot elkaar veroordeeld omdat je elkaar altijd tegen kwam. De vleugels waren open dus als gedetineerden gingen luchten of naar hun werkplekken gingen, je kwam ze tegen."

"Het is absoluut een uitdaging om dit gevangeniscomplex te verbouwen tot woningen en appartementen", vertelt Robin Dijkgraaf van HD Ontwikkeling uit Rotterdam. "We moesten het gebouw laten staan terwijl er problemen waren met de fundering."

De voormalige gevangenis is geen rijksmonument maar wel beschermd stadsgezicht. En dat betekent dat de gevel en buitenmuren moeten blijven zoals ze waren, inclusief het tralies. "Alleen de ramen zijn wel vervangen zodat ze open kunnen", vertelt Robin Dijkgraaf.

Funderingsperikelen waren niet de enige problemen sinds de transformatie in 2012 van start ging. Ook asbest en grondvervuiling kwamen de ontwikkelaars en bouwers onderweg tegen. Het project is daardoor al meerdere keren uitgelopen.

Ook al zouden Tatiana en Nick het liefst morgen in hun woonbajes trekken, ze nemen de vertraging voor lief. Van buiten blijft het qua uitstraling een bajes; van binnen mogen de bewoners doen wat ze willen. Alleen Tatiana en Nick gaan zo op hun droomproject dat ze zelfs binnen 'gevangenisje willen spelen'.

"We zijn het oude pand ingegaan en mochten van de bouwers stickers plakken op alles wat we mooi vonden en het voor een zacht prijsje overkopen", vertellen ze lachend. Van bedieningspaneel, oud raam, sleutelkluis, gietijzeren trap tot meerdere celdeuren. "Met een oude celdeur kunnen we ons opsluiten in het toilet", vertellen de twee.

In 2020 gaat het echt gebeuren. Dan zullen de eerste woningen worden opgeleverd. En ook bewaarder Jan Kuiper kijkt daarnaar uit. "Het is zo tegenstrijdig als maar kan", vertelt hij over het contrast tussen gedwongen opsluiting en het vrijwillige wonen in de PI Noordsingel. "Maar waarom ook niet. Het is een mooi pand, het ligt prachtig in het Oude Noorden. Het wordt prachtig, het hoort bij Rotterdam."

Grote kans dat straks niet alleen de bewaarder een kijkje wil nemen in de verbouwde gevangenis, maar ook oud-gedetineerden om te zien wat er van hun cel is geworden. "Bij ons zijn ze van harte welkom", zeggen Tatiana en Nick. "Ik zou dat echt superleuk vinden. Ze hebben hun straf uitgezeten en van ons krijgen ze een rondleiding."