Dramaserie De Terugkeer vertelt het het fraudeverhaal rondom aanleg Rotterdamse haven

"Er is het een en ander gebeurd met betrekking tot de aanvoer van het zand voor de aanleg van de haven. Dat is destijds niet allemaal even zuiver gegaan", zegt actrice Monique Kalkman. De serie over de Maassluise Zandaffaire laat feit en fictie samensmelten door de originele beelden van vroeger die in de afleveringen zijn verwerkt.

