Bij een ruzie in een woning in Dordrecht is een man overleden, dat meldt de politie.

De ruzie vond plaats in een woning aan het Pearl-Buck Erf in Dordrecht-Stadspolders en liep uit op een steekpartij. Het slachtoffer werd in een auto naar de eerste hulp vervoerd, maar overleed voor de deur van het ziekenhuis. Een man is aangehouden. De politie doet onderzoek naar de precieze toedracht.