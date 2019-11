Handjevol demonstranten in Dordrecht, Sinterklaasintocht rustig verlopen

Kick Out Zwarte Piet demonstreert in Dordrecht

"...Sinterklaas Sinterklaas maar dan zonder zwarte piet". De Sint is zaterdagmiddag rond 12.00 uur aangekomen in de haven van Dordrecht. Bij de intocht was vanwege de aangekondigde demonstraties van Kick Out Zwarte Piet veel politie aanwezig. Er kwamen uiteindelijk zo'n twintig tegenstanders van zwarte piet opdagen om te demonstreren.

Kick Out Zwarte Piet sprak zaterdagochtend voordat de intochten zouden beginnen al van de 'grootste opkomst ooit' voor de geplande demonstraties in Den Haag, Alkmaar, Groningen, Dordrecht, Leeuwarden en Nijmegen. Volgens een woordvoerdster van Kick Out Zwarte Piet hadden zich 'ongeveer duizend mensen uit heel Nederland aangemeld' om te demonstreren voor een 'Sinterklaasfeest zonder racisme'.

Vreedzaam demonstreren

De organisatie was er van tevoren vrij zeker van dat al deze mensen ook zouden komen opdagen. "Mensen die willen demonstreren hebben zich echt aan moeten melden via een inschrijfformulier, het gaat hier niet om een Facebookevenement. Ook hebben ze uitleg gekregen over vandaag. Zo hebben wij ze verteld om goed op elkaar te letten en vreedzaam te demonstreren."

Demonstratie in Dordrecht klein

In Dordrecht bleef de demonstratie kleinschalig. Er waren zo'n twintig demonstranten aanwezig toen de Sint arriveerde in de haven. Dat aantal liep nog iets op. Volgens een woordvoerdster van Kick Out Zwarte Piet Dordrecht die ter plekke aanwezig was, was de demonstratie 'succesvol'. "We brengen hiermee een gesprek op gang en laten zien dat roetveegpiet leuk is voor iedereen."

Bij de demonstratie waren ook zo'n vijftig hooligans aanwezig die tegen demonstratie van Kick Out Zwarte Piet waren. De intocht verliep verder rustig.