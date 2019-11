Oorzaak olielek op Oude Maas nog onbekend

Rijkswaterstaat weet zaterdag nog niet hoe het oliespoor op de Oude Maas is terechtgekomen. Het spoor werd vrijdagochtend ontdekt en verspreidde zich over een gebied van zeker tien kilometer, van Puttershoek tot aan de Spijkenisserbrug.

Het gaat om gasolie, de brandstof van schepen in de beroepsvaart. Deze olie verdampt op den duur. Twee ruimschepen, die het oppervlaktewater met de olie opslurpen, werden vrijdag ingezet om het spul zo veel mogelijk op te ruimen.

De opruimactie werd vrijdagavond gestaakt, omdat het donker werd en daardoor slecht zichtbaar was waar nog olie lag. De meeste olie was toen inmiddels geruimd.



De opruimwerkzaamheden werden zaterdagochtend hervat met één schip, omdat bleek dat ter hoogte van Heerjansdam nog steeds olie dreef. Ook bij Spijkenisse en Hoogvliet lagen nog restjes.

Rijkswaterstaat heeft in verschillende havens absorberend materiaal neergelegd om deze laatste restjes olie op te ruimen. De vluchthaven in 's-Gravendeel aan de Dordtse Kil, een zijtak van de Oude Maas, blijft voorlopig gesloten. Ook daar is namelijk olie aangetroffen.

Rijkswaterstaat kijkt maandag of er nog steeds olie op de Oude Maas en in de havens drijft.