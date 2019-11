Amateurvoetbal: Minimale nederlagen voor ASWH en Excelsior Maassluis

Matchwinner Ivailo Staal (Quick Boys): 'Ik had dit wel gehoopt op mijn verjaardag!'

Het amateurvoetbal in de Rijnmond-regio kende dit weekend wisselend succes. Tweede Divisionisten ASWH en Excelsior Maassluis verloren met minieme marges, terwijl Barendrecht in de derde divisie de weg omhoog lijkt te hebben gevonden.

ASWH

ASWH verloor in de slotminuut met 1-0 van directe concurrent Quick Boys. De ploeg van trainer Rogier Veenstra liep tegen een ongelukkige nederlaag aan door in de voorlaatste minuut een tegentreffer te incasseren.

De jarige Ivailo Staal trakteerde de Katwijkers met de enige treffer op drie punten. De zorgen aan de kant van ASWH worden door de nederlaag groter. De Ambachters zakken naar de zeventiende en voorlaatste plaats in de tweede divisie met slechts acht punten uit twaalf duels.

Excelsior Maassluis

Excelsior Maassluis verloor met 1-0 door een vroege goal van Spakenburg in de tweede divisie. Na acht minuten schoot Vince Dekker een vrije trap via de onderkant van de lat achter doelman Jean Paul van Leeuwen. De 'blauwen' hielden die voorsprong vast waardoor Spakenburg Excelsior Maassluis voorbijstreeft op de ranglijst. De Tricolores staan momenteel veertiende met veertien punten.

BVV Barendrecht

BVV Barendrecht won met 2-0 van DVS'33. De Barendrechters kende een vliegende start van de wedstrijd in Ermelo in de derde divisie. Binnen een minuut werd Peter de Lange weggestuurd door Bram de Bruin, waarna de spits koeltjes afrondde.

In de tweede helft stond wederom een steekpass aan het begin van een treffer. Ramy Salem werd één op één op de doelman gestuurd en schoot de eindstand van 2-0 op het bord. Door de driepunter staat Barendrecht momenteel tiende met zestien punten uit twaalf wedstrijden.

SteDoCo

SteDoCo kende in de derde divisie een minder gelukkige middag in de Bollenstreek. Op bezoek bij FC Lisse verloren de Hoornaars met 4-2. De wedstrijd begon goed voor de ploeg van Frans Adelaar. Benjamin van Wanrooij zette de bezoekers op voorsprong. Maar nog in de eerste helft scoorden de geel-blauwen maar liefst vier keer.

Kyle Doesburg bracht 22 minuten voor tijd de spanning nog terug in de wedstrijd. Dat gebeurde echter te laat. SteDoCo staat twaalfde met veertien punten uit elf wedstrijden.

Jong Sparta speelt pas zondagmiddag in de tweede divisie. De ploeg van trainer Jeroen Rijsdijk gaat om 14:30 uur op bezoek bij regerend landskampioen AFC uit Amsterdam.