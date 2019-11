Oma Beppie, die na val bij taxi enkel brak, overleden

De 90-jarige mevrouw Gardenier-Kurvers is donderdag overleden in Oud-Beijerland. De Rotterdamse kwam in de publiciteit, omdat ze eind september in Hoogvliet haar enkel brak toen ze werd vervoerd in opdracht van Trevvel.

‘Oma Beppie’, zoals ze liefkozend door de familie werd genoemd, brak op 26 september haar enkel op twee plaatsen. Dat gebeurde bij het instappen in de taxi. Ze zei dat de chauffeur weigerde haar te helpen bij het instappen. Wethouder Sven de Langen liet donderdag tijdens de Rotterdamse gemeenteraad weten dat de chauffeur een andere lezing op het voorval heeft.



Door de valpartij moest de Hoogvlietse enkele weken in het gips. Ze kon daardoor niet meer blijven wonen op Zalmplaat en verhuisde tijdelijk naar een zorgcentrum in Oud-Beijerland.

Volgens de familie is oma Beppie mede als gevolg van het ongeval overleden. De vrouw hield haar conditie op peil door veel achter haar rollator te blijven lopen. Na de val was ze gekluisterd aan een rolstoel. Daardoor kreeg ze weer last van vochtophopingen in haar lichaam. Uiteindelijk is vocht achter haar longen haar fataal geworden.

De familie heeft Trevvel aansprakelijk gesteld voor alle kosten die voortvloeien uit de valpartij. De Rotterdamse advocaat A.F.M. Den Hollander, die de familie vertegenwoordigt, wacht nog op een reactie van het vervoersbedrijf of diens verzekeraar.

Trevvel zegt in een reactie: “Wij hebben inmiddels ons medeleven aan de familie betuigd. Wij wensen de familie veel sterkte met dit verlies! Voorts hecht Trevvel veel waarde aan een goede oplossing in deze zaak. Aangezien er op dit moment tussen beide partijen ook op juridisch vlak contact is, kunnen wij nu verder niet inhoudelijk op de vraag ingaan.”

Meldpunt



Mede als gevolg van de aandacht voor de zaak van oma Beppie besloot wethouder De Langen (CDA) donderdag tot het instellen van een onafhankelijk meldpunt voor klachten over Trevvel. De regie voor het meldpunt komt in handen van de Rotterdamse Ombudsman, Anne Mieke Zwaneveld.