Boksweekend bij Rijnmond

Rijnmond staat dit weekend in het teken van boksen. Zaterdag kun je vanaf 19:45 uur Gladiatoren aan de Maas volgen. Op zondag volg je via de livestream vanaf 17:30 uur de boksinterland Nederland-Kazachstan en het WBA-titelgevecht van Stephen Danyo.

Tijdens Gladiatoren aan de Maas nemen zakenmensen het tegen elkaar op voor het goede doel. In de bokshal die is opgebouwd in het Excelsiorstadion in Rotterdam-Kralingen zullen tien wedstrijden plaatsvinden. Die zijn allemaal via de livestream op de website van Rijnmond te volgen.

Profboksers komen zondag aan de beurt. Eerst zal de boksinterland Nederland-Kazachstan op het programma staan met regioboksers Nouschka Fontijn en Artjom Kasparian. Om 20:30 uur staat het titelgevecht van Stephen Danyo op het programma. Hij vecht voor een plek bij de top tien van de World Boxing Association tegen de Brit Navid Mansouri.