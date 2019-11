Rotterdamse jongeren worden 'een soort helden' met opleiding tot ethisch hacker

In de kelder van een oud bankgebouw midden in het centrum van Rotterdam werkt een groep jongeren achter laptops. Ze doen een cursus programmeren in de programmeertaal Python. Ze willen allemaal ethisch hacker worden.

"Een ethisch hacker is eigenlijk het tegenovergestelde van het beeld dat je hebt van een hacker. Een hacker wordt vaak neergezet als crimineel: iemand die probeert in te breken", zegt Anouk Vos van Cyberworkplace.

Een ethisch hacker kijkt daarentegen of de beveiliging van systemen en databases op orde is en helpt deze te verbeteren. "Een soort helden", noemt Vos de ethische hackers. De non-profit organisatie leert jongeren de fijne kneepjes van het ICT-vak om ze het tekort in de sector op te lossen.

Van kapper naar hacker

Donna Wessel is student Ethisch Hacken. Ze deed eerst de kappersopleiding, maar ontdekte dat ze allergisch was voor shampoo, conditioner en verf. Ze moest het dus over een andere boeg gooien.

"Mijn vader is ICT'er en ik heb een paar jaartjes meegekeken. Uiteindelijk dacht ik: dit ga ik ook proberen. Ik heb cursusjes gedaan en nu vind ik het echt heel leuk." Donna bevestigt dat het ICT-vak vooral een mannenwereld is. "Tien procent is maar vrouw, maar dat vind ik niet zo erg hoor."

'Een nette jongen'

Ook Jasper Jumelet leert de kneepjes van het hackersvak bij de Cyberworkplace. "Ik vind het leuk, omdat ik het geweldig vind om met het digitale tijdperk mee te gaan", vertelt hij. "Alles weten van de technologie, wat er gaande is, hoe systemen beveiligd zijn, hoe ze eventueel gebroken kunnen worden."

Op de vraag waarom hij voor de ethische variant en niet het criminele hacken heeft gekozen, heeft hij een duidelijk antwoord. "Omdat ik een hele nette jongen ben", zegt hij lachend. "Ik vind het leuk om het op een legale manier te doen; dat ik er op een eerlijke wijze geld mee kan verdienen."

Bij Cyberworkplace zijn jongeren van 15 tot en met 25 jaar oud welkom. "We kijken niet naar vooropleiding of diploma's, maar wel naar motivatie", zegt Vos. "We hebben twintig plekken en daar kunnen jongeren plaatsnemen en kosteloos opgeleid worden."